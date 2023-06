Atalanta-Monza, Palladino: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, atteggiamento giusto”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha analizzato la sconfitta 5-2 arrivata con l’Atalanta nell’ultima giornata di Serie A 2022/2023: “Abbiamo affrontato una big del nostro calcio, il merito va all’Atalanta. Ti porta a giocare anche male, hanno forza e coraggio, ti sporcano tutte le giocate. Poi abbiamo preso le misure, mi è piaciuto di più il secondo tempo: avevamo accorciato le distanze, nel momento migliore nostro c’è stata l’espulsione, lì è finita la partita. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto: l’espulsione non l’ho vista, non parlo, massima serenità sulle decisioni degli arbitri”. Non credo ci sia stato un atteggiamento sbagliato, affrontavamo una squadra con un obiettivo diverso dal nostro. La prestazione è stata fatta, con l’atteggiamento giusto. Abbiamo provato a giocare, rischiando anche tanto. Per quanto riguarda i tifosi mando loro un saluto, sono venuti in tanti, li ringrazio per tutto quello che ci hanno dato durante l’anno. Ripartiremo l’anno prossimo con lo status di squadra ostica e non di neopromossa”.