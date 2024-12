“Tutto regolare, non c’è assolutamente niente. Salta molto in anticipo”. Sono le parole pronunciate in sala Var durante l’analisi del gol di De Ketelaere in Atalanta-Milan. L’allenatore rossonero Paulo Fonseca aveva protestato chiedendo una spinta su Theo Hernandez, ma secondo Dino Tommasi, componente CAN, l’operato del direttore di gara e del Var è corretto: “Ottima prestazione di La Penna che decide sul campo. De Ketelaere ruba il tempo a Theo non fallosamente. Ma è in elevazione ed è chiaro che poi c’è un leggero appoggio. Ma una volta che gli ha rubato il tempo, la rete per dinamica è regolare. La disamina ottima di Di Paolo avalla questa scelta calcistica”.

Promossa anche la scelta di convalidare la rete di Cataldi in Fiorentina-Cagliari nonostante la posizione di fuorigioco di Kouame sulla traiettoria del tiro. “Vediamo cosa fa il giocatore, Lui sta fermo e il pallone va dall’altra parte, per me il gol è regolare. Il portiere mi sembra che veda il pallone. Lo vede partire, non impatta sulla parata, gol regolare”, dicono in sala Var. Anche in questo caso Tommasi è d’accordo: “Ci sono tre elementi da prendere in considerazione: Kouame è in posizione geografia di fuorigioco, ma non è vicino ed è distante dal portiere. Il pallone è il secondo elemento, parte da lontano e maggiore è il tempo di reazione del portiere. Infine, il portiere vede partire il pallone e non è ostruito nella visione. Bene ha fatto in campo l’assistente Carbone a dire che è regolare. Bene Mariani e Serra ad avallare la scelta di campo”.