Angela Carini conquista il titolo dei 63 kg femminile ai Campionati italiani Elite di boxe a Seregno. La pugile napoletana – reduce dalle note polemiche dei Giochi di Parigi con l’abbandono dopo pochi istanti contro Imane Khelif – ha battuto oggi in finale, con verdetto unanime (30-27 per quattro giudici, 29-28 per il quinto) l’altra campana Daniela Golino, a sua volta campionessa italiana in passato (nei 60 kg). La prima ripresa è equilibrata, ma Carini se la aggiudica per quattro giudici, anticipando più volte la rivale. Meno dubbi nel secondo round con cinque 10-9 a favore dell’atleta delle Fiamme Oro. Una bella combinazione di Carini chiude il terzo round e un match a senso unico. Per Angela Carini è l’ottavo titolo nazionale conquistato in carriera, come ha sottolineato lei stessa al momento del verdetto facendo il gesto dell’8 con le mani.

“Sì, questo è il mio ottavo titolo – le parole di Angela dopo il match – e li ho conquistati in cinque categorie diverse. Sono orgogliosa di me stessa, questa sera è stata la mia rivincita, ho vinto ancora una volta”. Poi una dedica speciale: “questa mia vittoria è per i miei ragazzi che alleno al centro sportivo ‘Pino Daniele’ di Caivano: se sono qui è stato grazie a loro, mi hanno sempre detto ‘maestra, siamo con te, sei la più forte’ e mi hanno dato davvero tanto”. “Ora sono anche un tecnico – ha aggiunto Carini -, del centro ‘Pino Daniele, e il fatto di trasmettere a questi ragazzi tutta la mia esperienza mi rende tanto felice e orgogliosa. All’angolo avevo anche mio fratello Antonio (pugile anche lui ndr) e il mio maestro, sono circondata da amore e saluto anche il mio papà, che non c’è più ma è sempre accanto a me”.

TUTTE LE FINALI DEGLI ASSOLUTI

60 Kg – Canonico GS VS Salerno SC 5-0

48 Kg Attrattivo CP vs Solllero FVG 5-0

50 Kg W Ayari SC vs Caffarelli LG 5-0

57 Kg W Svarca MC vs Mercando PM 5-0

54 Kg Sciacca SC vs BOURAOUIA CP 4-1

67 Kg Malanga GS vs Casini LZ 5-0

66 Kg W Zappoli CP vs Saraiello GS 3-2

70 Kg W Pineta LZ vs Ripamonti LB 5-0

51 Kg Al-Assi LB vs Seca LZ 5-0

57 Kg Baldassi GS vs Cravotta PM 5-0

48 Kg W Prisciandaro GS vs Marchese CP 4-1

52 Kg W Sorentino GS vs Vescovini EM 5-0

63.5 Kg Giannotti EM vs Cavazza VE 5-0

71 Kg Tibiletti LB vs Guidi Rontani GS 0-5

54 Kg W Charaabi GS vs Sannino CP 5-0

75 Kg Salvati GS vs Pieri TS 5-0

80 Kg Tumminello GS vs Commey GS 1-4

60 Kg W Nicoli GS vs Ferrante LZ 5-0

63 Kg W Carini GS vs Golino CP 5-0

86 Kg Ghilarducci TS vs Iovoli AB W SOSP. CAUTELARE 2° ROUND

92 Kg Facchini LB vs Bortone TS 0-5

92+ Kg Ogliari LB vs Chime VE 0-5