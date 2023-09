Atalanta, Marino difende Gasperini: “Chi governa non può appoggiarsi sul consenso”

L’ex dirigente dell‘Atalanta, Pierpaolo Marino, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere di Bergamo’, ha commentato l’operato del tecnico Gian Piero Gasperini, recentemente finito nel mirino di alcuni ex calciatori nerazzurri: “Secondo me, come diceva un politico importante, chi governa non può appoggiarsi sul consenso, altrimenti significa che sta governando male. Se vuoi governare bene come fa Gasperini, si deve per forza creare qualche scontento e lui sa quali scontenti scegliere”.