Atalanta, lesione muscolare per Hien. Il difensore out contro l’Udinese

Infortunio e brutte notizie per Isak Hien, che ha riportato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro. Il difensore svedese dell’Atalanta, ex Verona, non sarà quindi a disposizione di Gian Piero Gasperini per la prossima partita di campionato contro l’Udinese. Da capire gli esatti tempi di recupero per sapere quando Hien sarà nuovamente in gruppo e pronto a scendere in campo.