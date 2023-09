Atalanta, lavoro differenziato per De Ketelaere: da valutare in vista della Juventus

L’Atalanta ha proseguito la propria preparazione presso il centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima partita contro la Juventus, in programma domenica 1 ottobre alle ore 18:00 al Gewiss Stadium. Nella seduta di allenamento odierna Charles De Ketelaere ha effettuato un lavoro differenziato a causa di un risentimento muscolare al quadricipite sinistro rimediato nel corso della partita del Bentegodi. Per questo motivo le condizioni del belga verranno rivalutate domani, in modo tale da capire se potrà esserci contro la Juventus. Ancora lavoro individuale per Gianluca Scamacca, che si è dedicato alle solite terapie e spera di tornare prima della sosta per le nazionali. Percorso riabilitativo invece per El Bilal Touré.

Per quanto riguarda la probabile formazione tra i pali ci sarà Musso, mentre in difesa Gian Piero Gasperini potrebbe far rifiatare Rafael Toloi. Koopmeiners potrebbe agire sulla trequarti, con Lookman nel ruolo di seconda punta, mentre Muriel e Pasalic si giocano una maglia.