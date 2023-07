Atalanta, Kolasinac: “Orgoglioso di essere qui. Gasperini? Contento del mio arrivo”

Sead Kolasinac si presenta all‘Atalanta in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club nerazzurro. “Sono stato molto felice quando questa società ha manifestato interesse nei miei confronti. Non vedo l’ora di conoscere i compagni e di cominciare. Ho già parlato con Gasperini mi ha detto che lo stile di gioco è simile a quello del Marsiglia e che è felice del mio arrivo”.

Il trentenne bosniaco ha poi proseguito: “Voglio migliorare e aiutare la squadra il più possibile, questi sono i miei obiettivi. In sede mi hanno accolto tutti bene e il centro sportivo mi ha impressionato favorevolmente. Ai tifosi dico che non vedo l’ora di vederli tutti allo stadio e ‘forza Atalanta'”.