Atalanta-Juventus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Juventus, valevole per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Si affrontano la quarta e la quinta forza del campionato, a caccia di punti per restare in alto e proseguire il buon momento di forma. L’Atalanta è reduce dalle vittorie ai danni di Cagliari e Verona, mentre i bianconeri sono stati bravi a riscattare la sconfitta di Sassuolo superando di misura il Lecce. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma oggi, domenica 1 ottobre alle ore 18:00 al Gewiss Stadium. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.