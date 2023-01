Juventus-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Zapata, torna Scalvini

Sono 22 i calciatori dell’Atalanta convocati da Gian Piero Gasperini per il match di domani sera contro la Juventus, in programma alle ore 20.45 all’Allianz Stadium e valevole per la 19esima giornata di Serie A. Diverse le assenze per il tecnico degli orobici, a partire da Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese è stato infatti squalificato per somma d’ammonizioni. Non ci sarà nemmeno Duvan Zapata, fermato da un affaticamento affaticamento a livello dei muscoli dell’anca destra nell’ultima gara di Coppa Italia. Le sue condizioni verranno rivalutate nel corso della prossima settimana. Recupera invece Giorgio Scalvini dopo la contusione al ginocchio, il difensore azzurro partirà dal primo minuto insieme a Palomino e Toloi, i quali andranno a completare il reparto davanti a Musso. In cabina di regia spazio a De Roon ed Ederson, con Hateboer e Maehle sulle corsie esterne. Difficile vedere il tridente sin dall’inizio. Jeremie Boga potrebbe partire dalla panchina insieme a Luis Muriel: Pasalic si piazzerà dunque sulla trequarti a supporto di Lookman e Hojlund.