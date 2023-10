Atalanta-Juventus 0-0, Gasperini: “Dispiaciuti perché stasera ci stava la nostra vittoria”

“Abbiamo fatto una ottima gara contro un avversario forte. Siamo cresciuti nell’arco della gara e nel finale abbiamo cullato a lungo la possibilità di vincere. Siamo un po’ dispiaciuti per questo, stasera forse ci stava. Al di là del risultati abbiamo la consapevolezza di essere una squadra compatta che può variare il suo assetto e ha aggiunto giocatori, quelli che sono entrati sono stati importanti, la risposta è stata molto positiva per allargare la rosa. Sono molto soddisfatto anche di questo”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo lo 0-0 contro la Juventus: “Solidità difensiva? Assimiliamo delle situazioni giocando tanto tempo insieme che ci è facile adottare durante le partite. Anche il centrocampo ti aiuta molto. Ma bene anche sul piano delle realizzazioni. E’ una squadra che nelle ultime settimane è cresciuta e può giocarsi bene anche partite come questa. Sono soddisfatto della prestazione di Muriel e Pasalic. Questa è stata una giornata che ci ha fatto fare un salto di qualità nella convinzione. Obiettivi europei? E’ ancora troppo presto”.