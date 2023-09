Atalanta in lutto: è morto Giovanni Pirola

di Redazione 47

Atalanta in lutto per la scomparsa di Giovanni Pirola. L’ex calciatore di Vimercate, classe 1946, ha vestito la maglia nerazzurra per 4 stagioni collezionando complessivamente 146 presenze e realizzando 5 gol. Il club lo definisce “un centrocampista tenace, determinato e combattivo, soprannominato ‘maratoneta’ per i chilometri che macinava in campo. Nel suo primo campionato a Bergamo ha contribuito alla promozione dell’Atalanta in Serie A”. “Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia atalantina partecipano con grande commozione al dolore dei familiari ai quali rivolgono le più sincere condoglianze”, si legge nella nota di cordoglio.