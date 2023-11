Atalanta in lutto: a 84 anni è morto Giorgio Veneri, protagonista della Coppa Italia 1963

Lutto in casa Atalanta e in generale nel mondo del calcio. E’ morto a 84 a Crema Giorgio Veneri, ex bandiera della Dea, tra i protagonisti della vittoria della Coppa Italia nel 1963, unico titolo conquistato dagli orobici. “Atalanta in lutto. È scomparso Giorgio Veneri. Veneri, che ha vestito la maglia nerazzurra per ben nove stagioni – dal 1958 al 1967 – fa parte dell’indimenticabile e storica Atalanta che, il 2 giugno 1963 a San Siro, superò in finale 3-1 il Torino conquistando la Coppa Italia”, Veneri ha giocato 37 partite ufficiali con 2 gol in maglia bergamasca.