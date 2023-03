Atalanta, in difesa si ferma anche Palomino: postumi distrattivi all’adduttore sinistro

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con l’Udinese. Dopo lo stop di Giorgio Scalvini, che sarà indisponibile a causa di una distorsione alla caviglia destra, il tecnico non avrà a sua disposizione anche José Palomino. La società bergamasca comunica che a seguito di accertamenti eseguiti ieri sera l’argentino soffre di postumi distrattivi all’adduttore sinistro. Palomino aveva già saltato i match con Sampdoria e Sassuolo per una lieve lesione a un bicipite femorale.