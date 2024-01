Atalanta, Gasperini: “Rompiamo le scatole al sistema. Mi ha dato fastidio dove ci hanno piazzato il recupero con l’Inter”

“Tutto il sistema sta spingendo verso un gruppo di squadre, una Superlega d’elite, dove l’Atalanta rompe le scatole. Ma sgomitando riesce sempre a essere lì”. Gian Piero Gasperini parla chiaro in una lunga intervista rilasciato a L’Eco di Bergamo. “Mi ha dato fastidio dove ci hanno piazzato il recupero con l’Inter, tre giorni dopo il Milan a San Siro. Saremo gli ultimi a recuperare, si poteva inserire nelle settimane precedenti che di spazio ce ne era…”, aggiunge.

Per Gasperini questo si può considerare il terzo ciclo in nerazzurro: “Nel primo erano tutti italiani, nel secondo erano tutti stranieri. Ora andiamo verso questo terzo ciclo in cui i giocatori storici sono sempre meno. Solo de Roon e Djimsiti sono ancora titolari con una certa continuità. E’ una legge dello sport, ma anche della vita – spiega -. Questa squadra, come risultati, non mi ha mai deluso. Ma quello a cui tengo di più, al di là dei risultati, è il modello Atalanta”

“Una cosa mi preoccupa davvero, ovvero l’idea che si cominci a ragionare come quelle big che sono ‘costrette’ ad arrivare in Europa per questioni economiche, perchè se falliscono l’obiettivo vendono a mancare i fondi per andare avanti. Se l’Atalanta comincia a ragionare così diventa una squadra perdente, ha perso il modello”, prosegue il tecnico.

Poi qualche parola sui singoli: “Touré potrebbe essere simile a Muriel, con meno capacità di tiro ma più spunto. Scamacca ha grandi qualità, ma deve correre. Corre troppo poco”. E qualche parole su Bakker, che finora non ha trovato spazio: “Le sue caratteristiche finora non sono state quelle che la squadra richiedeva. Sta lavorando per adeguarsi. Se ci riuscirà avrà i suoi spazi, come è successo ad esempio per Holm”.