Atalanta, Gasperini: “La classifica non fa così schifo, basta polemiche esagerate”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2022/2023 contro lo Spezia: “A Bergamo c’è qualcuno che alimenta le polemiche in maniera esagerata: queste persone sono una zavorra per il club. In fondo la classifica non è così male. Siamo virtualmente in Europa League, ma si guardano solo le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Le polemiche sono esagerate e non rispecchiano i tifosi, sempre numerosi. Ribadisco che la classifica non fa così schifo, in queste 15 giornate abbiamo avuto un cammino ottimo“.

L’allenatore degli orobici ha poi fatto chiarezza sulle discussioni in merito ad una rosa ampia: “Non ho mai avuto problemi di questo tipo. Rose corte? No, io faccio rose giuste. I giocatori costano e preferisco averne qualcuno in meno. Ho sempre lavorato così, è una mia decisione. Quest’anno è diverso, ma a inizio anno non avevamo grandi possibilità. Gennaio? Credo che le cose rimarranno uguali“. Infine, sul prossimo avversario ovvero lo Spezia: “Affronteremo una squadra con un’identità, capace di crescere nel tempo. Servirà la giusta prestazione“.