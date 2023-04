Atalanta, Gasperini: “A Firenze sfida per ruolo di settima incognita”

“Quella col Bologna nel secondo tempo non è stata una buona partita. Non abbiamo avuto la giusta qualità per reagire nel modo migliore”. Con queste parole il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina. “Noi dobbiamo pensare al nostro percorso – aggiunge – Per noi la Fiorentina è sempre stato un metro di paragone e ora ci giochiamo il ruolo di settima incognita per dar fastidio alle grandi. Ci arriviamo con un bel margine di vantaggio”.

Sugli infortunati: “Non ci sono novità rispetto a ieri, vediamo se Pasalic recupererà, Koopmeiners sta meglio, si è allenato meglio durante questa settimana. Si è fermato Lookman, non sembra una cosa importante, ma non ci sarà per lunedì”.

“In attacco comunque abbiamo tante soluzioni, succede aver fuori un giocatore – ha detto Gasperini -. Loro arrivano da un momento molto positivo, sia in campionato che in coppa, è praticamente finalista in coppa Italia, è candidata ad andare in finale anche in Conference. In campionato hanno ripreso tanti punti, questo per noi è anche un gran merito essere ancora lì davanti: è una partita importante, avremo lo spirito delle partite migliori”.