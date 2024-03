Atalanta-Fiorentina rinviata, quando si recupera? Tutte le possibili date, il calendario è intasato

Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina colpito da un malore nella giornata di domenica e attualmente in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, in condizioni critiche ma stabili e in terapia intensiva. La notizia è arrivata a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Atalanta, che è stata ovviamente ed inevitabilmente rinviata. Nella speranza che il dirigente viola possa rimettersi in fretta, c’è però da tenere in conto di un ulteriore problema che sorge, visto che in ogni caso il campionato prosegue per la propria strada: recuperare Atalanta-Fiorentina non sarà affatto facile. Anzi, per la precisione, allo stato attuale non esistono date comode per giocare questa partita della ventinovesima giornata.

Sia Atalanta che Fiorentina, infatti, sono attualmente impegnate nelle coppe europee. Se per la Dea contro il Liverpool in Europa League è durissima, per la Fiorentina c’è la grande chance di arrivare in finale di Conference per il secondo anno consecutivo: ai quarti, intanto, c’è il Viktoria Plzen. Le due formazioni di Gasperini e Italiano, poi, sono in corsa anche nelle semifinali di Coppa Italia, si sfideranno l’una contro l’altra nel doppio confronto e dunque è certo che una delle due approderà in finale della coppa nazionale, che al momento è fissata per il 15 maggio (le due semifinali, invece, il 3 e 24 aprile). Slot di conseguenza tutti impegnati, così come i prossimi nove weekend con le ultime nove di campionato. Veniamo all’Europa: i quarti si giocano giovedì 11 e giovedì 18 aprile, le semifinali giovedì 2 e giovedì 9 maggio. Se entrambe saranno eliminate ai quarti, la prima data utile sarà l’1-2 maggio, la seconda l’8-9 maggio. Ma se una delle due o entrambe saranno in semifinale, questi slot vengono meno.

A quel punto, bisognerà capire se le due italiane si qualificheranno tutte e due per la finale: se l’Atalanta non raggiungerà l’obiettivo, allora il recupero Atalanta-Fiorentina si potrà giocare il 22 maggio, che è la data della finale di Europa League, e cadrebbe tra la penultima e l’ultima giornata, con il precedente della decisiva Lazio-Torino di qualche anno fa. Se anche l’Atalanta raggiungerà la finale, resterà un’unica soluzione (possibile dal regolamento, ma particolarmente scomoda) alla Lega Serie A, quella di spostare la finale di Coppa Italia a dopo il campionato, per la precisione al 2 giugno (con buona pace del ct Spalletti), per poi inserire il 15 maggio il recupero Atalanta-Fiorentina. Il recupero non si può giocare direttamente il 2 giugno perché da regolamento, a livello teorico, deve essere rispettata la contemporaneità dell’ultima giornata di campionato. In ogni caso, un bel rebus da dipanare nelle prossime ore, in attesa anche di notizie confortanti sulla salute di barone.