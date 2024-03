Atalanta-Fiorentina, Kouame torna tra i convocati dopo la malaria

Un recupero prezioso per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Si tratta di Christian Kouamé, rientrato tra i convocati della Fiorentina per l’impegno di domani alle 18:00 in casa dell’Atalanta. L’esterno ivoriano – autore di un gol in 14 presenze in campionato in stagione – torna quindi disponibile dopo l’impegno in Coppa d’Africa (vinta dalla sua nazionale) e la malaria contratta al rientro dalla competizione. L’ultima presenza ufficiale in Serie A di Kouame è datata 29 dicembre 2023 (1-0 contro il Torino). Gli unici giocatori di cui Vincenzo Italiano deve fare a meno sono lo squalificato Bonaventura (che poi si aggregherà alla Nazionale di Spalletti) e il portiere Christensen reduce da un intervento al ginocchio.