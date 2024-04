Atalanta-Empoli, Gasperini: “Oggi avevamo la necessità di vincere”

“Oggi avevamo la necessità di vincere, dovevamo fare i tre punti per rimanere in corsa, ci siamo riavvicinati un po’ a tutte, per noi è una buona giornata. Abbiamo una rosa di 21 elementi di cui Toloi e Holm sono fuori, quelli utilizzati con grande continuità sono 15-16, dobbiamo stare attenti, c’è il rischio infortuni. Per il resto ruotano quei giocatori, non c’è un undici ben preciso, tutti si sentono dentro”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 contro l’Empoli. “Scamacca è un ragazzo che sta maturando molto, è positivo, gli ho spiegato subito quello che ritenevo per lui indispensabile per alzare il livello delle sue prestazioni, lui si è sempre applicato con grande fiducia. Penso che abbia parecchi margini, deve diventare un atleta e si sta allenando per questo, ha le capacità per far bene – spiega -. Touré è reduce da due grandi infortuni, ma ora sta bene. Su di lui c’è la zavorra di quanto è costato, non è molto positivo per quello che riguarda i giudizi, ma è un ragazzo straordinario, sono felice per lui perché si è ritrovato come giocatore”.