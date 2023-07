Atalanta, Emmanuel Latte Lath si aggrega al ritiro nerazzurro

Emmanuel Latte Lath è stato aggregato al ritiro dell’Atalanta e questo pomeriggio potrà scendere in campo nell’amichevole contro la Rappresentativa Città di Clusone. Il classe ’99 ha terminato il prestito al San Gallo ed è tornato da ieri sera nel ritiro dei bergamaschi. Campione d’Italia Under 17 in nerazzurro nel 2016, in prima squadra ha totalizzato 3 presenze e 1 gol (alla Juventus, nell’ottavo di Torino perso 3-2 l’11 gennaio 2017) prima delle cessioni a titolo temporaneo al Pescara e Spal in B e Pistoiese, Carrarese, Imolese e Pianese in C.