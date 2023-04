Atalanta, Ederson: “Potevamo vincere, ma il pareggio non ci abbatte”

Ederson ha commentato il pareggio del Franchi ai microfoni di Dazn. “La Fiorentina è una squadra che sta bene, stanno aumentando la loro autostima. Potevamo vincere, ma il pareggio non ci abbatte: siamo ancora lì in classifica”. Poi ha concluso: “Io e Cabral siamo amici, non so chi parla meglio l’italiano tra noi due ma lui si sta ambientando molto bene in Italia. In campo però tra noi diventa una battaglia“.