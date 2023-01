Atalanta, domani test amichevole contro il Mapello

Dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Bologna, i giocatori dell’Atalanta stanno beneficiando di un giorno di riposo concesso da mister Giampiero Gasperini. Il lavoro, per i nerazzurri, riprenderà domani alle ore 15, quando, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, affronteranno un test amichevole contro il Mapello, squadra bergamasca che milita nel campionato di Eccellenza lombarda. Si potrà assistere gratuitamente alla partita con ingresso fino a esaurimento posti (circa 400 in totale).