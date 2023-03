Atalanta, de Roon: “Vincere così è più bello di farlo 8-0. Bisogna continuare”

“Ci siamo tolti un peso, abbiamo fatto bene: dopo essere andati in svantaggio non ci dovevamo abbattere. Abbiamo creato e pressato. C’è da ringraziare anche il pubblico per la grande atmosfera. Vincere così è anche più bello di farlo 8-0”. Sono state queste le dichiarazioni post gara di Marten de Roon al termine della rimonta ottenuta contro l’Empoli. “E’ un momento difficile per noi, abbiamo segnato poco ultimamente, magari da questo match si sbloccherà qualcosa. Se vuoi tornare su, devi fare filotto, vincere un paio di partite di fila. Intanto abbiamo iniziato, poi c’è la Cremonese”.