Atalanta: dal 16 giugno in vendita gli abbonamenti senza Curva Sud

Al via alle ore 10 il prossimo 16 giugno la campagna abbonamenti dell’Atalanta per la stagione 2023-2024. La Curva Sud sarà in ristrutturazione a potrà contenere 3500 spettatori in meno. Gli abbonati all’ultima stagione della Curva Sud Morosini e dei Distinti Sud, questi ultimi riservati al pubblico ospite per una capienza di circa 750 persone (il 5% del totale) a fronte dei 14.568 totali, godranno di una fase riservata della prelazione per potersi tesserare in altri settori e del diritto di prelazione a prescindere per la nuova Curva Sud nel 2024-2025. Confermato l’uso gratuito delle linee di trasporto Atb urbane ed extraurbane il giorno della partita per i possessori del titolo di ingresso. La prelazione per gli abbonati all’ultima stagione prevede 3 fasi: dal 16 (ore 10) al 22 giugno (ore 20, orari validi per le fasi successive) per la conferma di posto e settore, dal 24 al 29 la possibilità di scegliere il settore per gli abbonati uscenti alla Curva Sud e Distinti Sud interessati dai lavori e il cambio posto per quelli degli altri settori dal 1° al 5 luglio. Dall’8 luglio al 12 agosto la vendita libera.

I prezzi settore per settore (prelazione intero, donna/Over 65, Under 18/Invalidi; vendita libera per le tre categorie)

Curva Nord Pisani € 265, 185, 135 – 320, 225, 160

Tribuna Rinascimento scoperta 390, 265, 195 – 470, 330, 235

Tribuna Rinascimento coperta 650, 445, 325; 780, 545, 390

Tribuna Centrale 1.250 (prelazione intero) – 1.500 (vendita libera intero)

Tribuna d’Onore 2.500 – 3.000.

Per gli abbonamenti tradizionali in Curva Nord, ex voucher, svincolati dalla Dea Card, 269, 190, 140 – 325, 230, 165.