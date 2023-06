Manchester City-Inter, Darmian: “Sappiamo le loro qualità, ma possiamo batterli”

Matteo Darmian è diventato un simbolo dell’Inter che si è presa la finale di Champions League contro il Manchester City e che ora vuole giocarsela contro la squadra di Pep Guardiola. In conferenza stampa il difensore dell’Inter ha sottolineato la voglia e l’ambizione di portare a casa il trofeo.

Le parole di Darmian: “Ho avuto modo di incontrare il City e sappiamo tutti le qualità loro. Sono una grandissima squadra, noi dobbiamo essere determinati ed attenti per metterli in difficoltà. Noi come abbiamo sempre fatto vogliamo portare le nostre idee ed unire a ciò il cuore ed il sacrificio. Sarà una partita particolare per me che ho giocato anche con lo United. Abbiamo tante emozioni per una partita così importante, veniamo da un buon finale di stagione. Dobbiamo dimostrarlo da domani. L’obiettivo è di portare la coppa al casa, senza se e senza ma. Abbiamo qualità e possiamo metterli in difficoltà”