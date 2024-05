L’Atalanta chiuderà tra le prime quattro: la Roma costretta a giocare l’Europa League

L’Atalanta non fa sconti e ‘spedisce’ la Roma in Europa League. Al Gewiss Stadium di Bergamo i ragazzi di Gian Piero Gasperini sconfiggono il Torino di Ivan Juric, superano il Bologna in classifica, e questo vorrà dire che chiuderanno sicuramente tra le prime quattro (addirittura al terzo posto in caso di vittoria nel recupero del 2 giugno contro la Fiorentina). Condizione, quella di non entrare tra le prime quattro, che era necessaria affinché la Roma si qualificasse alla prossima Champions League. E così non sarà. I ragazzi di Daniele De Rossi saranno costretti a giocare l’Europa League 2024/2025 in virtù del sesto posto conquistato.

“Se sarà Europa League allora la faremo con dignità e rispetto – aveva detto alla vigilia di Empoli-Roma, Daniele De Rossi – e poi è la coppa della mia infanzia, quella che mi ha fatto sognare da piccolo, la Coppa Campioni era una coppa per ricchi”. Per la Roma si tratta della terza qualificazione di fila in questa competizione: nelle ultime due i giallorossi hanno raggiunto una semifinale persa contro il Bayer Leverkusen ed una finale persa ai calci di rigore contro il Siviglia.

L’Atalanta invece continua il suo momento d’oro: dopo aver vinto proprio l’Europa League mercoledì scorso a Dublino, ha collezionato la sesta vittoria di fila in campionato. E adesso può chiudere a quota 72 punti, davanti anche alla Juventus. Per farlo servirà battere la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel recupero di domenica 2 giugno.

L’Italia quindi porterà cinque squadre alla prossima Champions League: Inter, Milan, Juventus, Bologna e appunto l’Atalanta.