Atalanta-Bologna, i convocati di Gian Piero Gasperini: Djimsiti torna a disposizione

L’Atalanta, dopo essere tornata al successo nello scorso turno con la Cremonese, vuole dare seguito ai risultati in vista della lotta per l’Europa anche nel match del Gewiss Stadium contro il Bologna, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. In vista di questo importante appuntamento il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori convocati, tra i quali figura nuovamente il difensore Berat Djimsiti, che dovrebbe sostituire lo squalificato Rafael Toloi. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello;

Difensori: Maehle, Okoli, Palomino, Djimsiti, Ruggeri, Demiral, Scalvini, Zappacosta, Soppy;

Centrocampisti: Ederson, De Roon, Pasalic;

Attaccanti: Muriel, Boga, Lookman, Hojlund, Zapata.