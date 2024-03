Atalanta-Bologna 1-2, Lookman: “Sto sempre meglio, peccato per il risultato”

“Sto sempre meglio, anche se ovviamente non sono soddisfatto del risultato. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, poi in quei dieci minuti non so cosa è successo. Siamo tornati in partita, ma una volta sotto non è facile tornare avanti. Ora dobbiamo concentrarci sui prossimi impegni“. Queste le parole di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta incassata contro il Bologna. “Essere in tre competizioni è davvero incredibile – ha aggiunto Lookman -. Siamo gasati, è qualcosa che porta positività anche in una serata come questa“.