Atalanta, 20 convocati per Salerno: ritorna Hojlund, sette giocatori out

Gasperini ne convoca venti in occasione della sfida in casa della Salernitana. C’è Rasmus Hojlund, dopo essere stato recuperato dai problemi muscolari accusati prima del match contro lo Spezia. Out invece Ademola Lookman, ancora alle prese con la distrazione al bicipite della coscia destra. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di sette giocatori, ovvero Boga, Palomino, Lookman, Ruggeri, Hateboer, Vorlicky e Maehle. Tre i giocatori diffidati: Zappacosta, Ederson e Palomino. Ci saranno scelte quasi obbligate in mediana, con Zappacosta e Soppy a scortare De Roon ed Ederson. In difesa confermati Toloi, Djimsiti e Scalvini, con Sportiello tra i pali. Non è esclusa una difesa a quattro, ma gli interpreti sono gli stessi: Koopmeiners e Pasalic si muoveranno alle spalle di Duvan Zapata.