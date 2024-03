Astori, il ricordo del mondo del calcio a sei anni dalla sua morte: “Davide sempre con noi”

In occasione del sesto anniversario della scomparsa di Davide Astori, tante società hanno voluto dedicare all’ex calciatore un post sui social per onorarne la memoria. “Davide sempre con noi” si legge sul profilo della Fiorentina. “Oggi sono sei anni dalla scomparsa di Davide Astori. Andato ma mai dimenticato, il suo ricordo continuerà a vivere” ha invece scritto il Milan. Toccante anche il ricordo del Cagliari, che ha scritto: “Sei anni senza te. Davide per sempre uno di noi“.

Non solo le squadre, ma anche i singoli hanno voluto dedicare un pensiero ad Astori, come ad esempio il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha pubblicato un video in cui si vede il murales dedicato all’ex capitano della Fiorentina. “Per sempre con noi“, recita il post, accompagnato da un cuore viola e dalla canzone ‘Terra degli uomini di Jovanotti. E poi ancora Romano Perticone, che ha giocato con Astori nelle giovanili del Milan: “Ciao Davide, oggi come sempre ti porto nel cuore“.