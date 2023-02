Arrigo Sacchi durissimo: “Il Milan non è più una squadra, ma uno sparring partner”

“Il Milan non è più una squadra, soprattutto quella del primo tempo. L’Inter non ha giocato contro un avversario, ma contro uno sparring partner”. Lo ha detto, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Arrigo Sacchi, commentando la prestazione della squadra di Pioli nel derby perso 2-0 contro l’Inter di Inzaghi. “Il Milan ha corso soltanto dietro agli avversari ed è arrivato in ritardo. Mai un accenno di pressing, mai un anticipo, marcature sempre blande”, ha aggiunto Sacchi. “Passare alla difesa a cinque ha creato confusione e cancellato gli ultimi anni di lavoro”, è la conclusione.