Dall’Argentina: “Roma-Paredes, è fatta. Nelle prossime ore nella Capitale”

Leandro Paredes torna ad essere un calciatore della Roma. Come riporta il giornalista argentino di TycSport, Gaston Edul, la società giallorossa ha trovato l’accordo con il Paris Saint Germain per l’acquisto del centrocampista argentino, che per la Roma è stato già tesserato dal 2014 al 2017 totalizzando 54 presenze. Dopo la rottura con Matic – pronto a diventare un giocatore del Rennes – Tiago Pinto si è mosso per riportare in giallorosso Paredes, reduce da una stagione con la Juventus. Come riporta Edul, il centrocampista potrebbe essere in Italia domani o al massimo martedì. Firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo. Mourinho è pronto ad abbracciare un nuovo rinforzo.