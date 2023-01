Antoniozzi sui disservizi DAZN: “È inconcepibile. La Lega deve tutelare i diritti dei telespettatori”

Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha parlato dei problemi tecnici avuti ieri sera nel match tra Inter e Napoli: “È inconcepibile che milioni di abbonati Dazn abbiano dovuto perdere diversi minuti di partita per l’ennesimo disservizio. La Lega calcio è chiamata a tutelare i consumatori legali, altrimenti avremo tanti pirati in più”. Poi ha continuato: “Non è la prima volta che Dazn offre disservizi agli abbonati e addirittura lo fa mentre aumenta il prezzo del servizio. Il calcio è la settima industria del Paese e si regge soprattutto sui diritti televisivi che necessitano di un servizio ineccepibile per gli utenti. Nel mentre chiediamo alla Lega e a Dazn dì intervenire rivolgiamo l’invito alla Figc affinché garantisca rispetto delle regole, riforme e sanzioni adeguate contro i cori razzisti e le discriminazioni territoriali”.