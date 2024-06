Antonio Conte al Napoli: perché la scelta di De Laurentiis è la migliore possibile

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Adesso c’è anche l’ufficialità. Il tecnico salentino ha firmato un contratto di tre anni che lo legherà al club partenopeo sino al 2027 e diventa l’allenatore più pagato della storia del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di dare le chiavi della rifondazione napoletana al direttore sportivo Giovanni Manna e appunto ad Antonio Conte. Dopo un’annata fallimentare è la scelta migliore possibile.

Il Napoli riparte da un decimo posto in campionato sconcertante: da campioni d’Italia a decimi. In un’annata dove si sono succeduti in panchina Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona. L’eliminazione in Champions League per mano del Barcellona, quella umiliante con il Frosinone in Coppa Italia, la finale persa di Supercoppa al 90′ con l’Inter e una brutta figura dietro l’altra in Serie A hanno fatto sì che la stagione 2023/2024 sia stata la peggiore degli ultimi 14 anni.

E infatti il Napoli non giocherà l’Europa. Giocherà una sola volta a settimana e in più la Coppa Italia. Il terreno ideale per costruire qualcosa di importante. E Antonio Conte dovunque è andato è riuscito a rifondare e a costruire. E infine, non meno importante, a vincere. Lo ha fatto alla Juventus, al Chelsea, all’Inter. Un po’ meno al Tottenham, squadra che però non ha mai vinto niente in tutta la sua storia.

Adesso c’è un Napoli ammalato da guarire, da rinvigorire. Con lavoro, sacrificio, dedizione e passione. Tutto quello che Antonio Conte garantisce. Una settimana piena di lavoro per poter arrivare alla partita del week-end nelle migliori condizioni fisiche, tattiche e mentali. La sfida del tecnico non è banale: una piazza esigente, passionale, il rapporto con un presidente che è tutt’altro che schivo, per usare un eufemismo. Ma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene.

Anche senza Victor Osimhen, destinato ormai ad altri lidi. Ma con i soldi della cessione il Napoli può costruire una squadra cucita su misura per il nuovo tecnico. Che in questi mesi di stop si è aggiornato ed è pronto anche a nuove novità tattiche. La curiosità è tanta, il matrimonio sembra quello giusto: sì, Antonio Conte è davvero la miglior scelta possibile per questo Napoli.