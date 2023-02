Andrea Agnelli presenta un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro l’inibizione di 24 mesi

Non solo il ricorso della Juventus. Anche l’ex presidente del club, Andrea Agnelli, ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la Figc e la Procura federale per impugnare la decisione della Corte d’Appello Figc che sancì l’inibizione di 24 mesi decisa il 20 gennaio scorso per la vicenda delle plusvalenze nell’ambito delle irregolarità riscontrate quando Agnelli era presidente del club bianconero. In analoga maniera, anche l’ex dirigente Fabio Paratici, ora al Tottenham, ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport (nel suo caso la sanzione è di 30 mesi di inibizione), così come Enrico Vellano, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo e Francesco Roncaglio.