Andrea Abodi: “Stadi? Finito il tempo degli alibi. Su cori razzisti bisogna essere tempestivi”

“Stadi? Dobbiamo assumerci le responsabilità, io per primo. Avverto piacevolmente il peso della responsabilità. E’ finito il tempo degli alibi”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi nel corso del suo intervento nel convegno ‘Il futuro degli stadi in Italia’ al Coni, in relazione alla situazione delle infrastrutture sportive. “Gli Europei 2032 sono fatti quasi su misura per noi, negli altri paesi prima si costruisce l’agenda e poi si pianifica la candidatura, noi facciamo al contrario. “La candidatura riguarda 11 stadi, la Serie A scambia ogni anno 3 società con la B, in pochi anni si può passare dalla C alla A ed è più facile avere successo sportivo che migliorarsi come società. Chiederò al presidente Gravina e alla componenti tecniche di confrontarci su come dovrà essere questa riforma”, spiega. A margine dell’evento, il ministro si è soffermato sui recenti disordini a Napoli e sui cori razzisti a Stankovic in Roma-Sampdoria: “C’è un problema culturale. Siamo intervenuti, si è creato un meccanismo che probabilmente c’era anche prima, ma c’è senso di collaborazione. A volte anche i social sono uno strumento per segnalare. Dobbiamo cercare di stroncare questi comportamenti, bisogna essere tempestivi. Chi ha quei comportamenti non è tifoso. E chi non è tifoso, non deve entrare allo stadio”.