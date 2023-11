Andrea Abodi: “Pericolo antisemitismo al derby? Tema culturale che va superato”

“Pericolo antisemitismo per il derby di Roma? Mi auguro di no. Il pericolo c’è sempre, non soltanto durante la partita. Tanto più di questi tempi vediamo che il pericolo si manifesta nelle città, con comportamenti e con anche scritte, quindi c’è un tema culturale che evidentemente va superato. Pensavamo che fosse un tema che potevamo lasciarci dietro le spalle e invece va affrontato e presidiato sistematicamente, investendo nella cultura, sull’educazione, sull’informazione, quindi lavorando nelle scuole e intervenendo dove necessario perché non avvenga o comunque non ci sia un senso quasi di normalità o di impunità”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di consegna dei diplomi del Master Sbs, rispondendo ad una domanda sulle insidie del prossimo derby della Capitale, in programma domenica.

E sul nuovo comitato organizzatore per i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto: “Credo oggi sia la giornata della costituzione del nuovo soggetto che vedrà presenti tutte le componenti ma con una formula diversa. Dove il governo non sarà presente solo per le risolse finanziarie ma anche per le rappresentanze del ministro Fitto e del sottoscritto. Riprenderemo velocemente il cammino interrotto, per ritrovare la giusta armonia. ll progetto è molto ambizioso perché va molto oltre i Giochi del Mediterraneo. Riguarda il tema Mediterraneo che verrà affrontato a tutto tondo con al centro lo sport, ma guardando anche a temi della geopolitica”. E sulla pista da bob per Milano-Cortina 2026: “Non c’è nessuna resa, si sta lavorando. La decisione finale verrà presa dalla Fondazione, il Governo dovrà eventualmente fare degli atti propedeutici, ma mi riferivo alla scelta finale di dove verranno organizzate le gare di bob, slittino e skeleton”.