Anche il Sindaco ‘juventino’ Manfredi si schiera: “Stasera si tifa Napoli”

“Mai come in questo momento ci auguriamo che il Napoli possa vincere non solo come città ma anche come squadra perchè questo è un momento importante”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un’intervista a Tgcom 24 in vista della sfida di stasera tra la squadra di Spalletti e la Juventus. In campagna elettorale il primo cittadino aveva confidato di essere stato da ragazzo sostenitore dei bianconeri, ma ora non si fa problemi a tifare per la squadra della sua città. “Io sono un grande tifoso del calcio perchè rappresenta un po’ lo sport nazionale. Per stasera – in riferimento agli eventuali problemi di ordine pubblico – c’è un grande schieramento di forze dell’ordine, una grande organizzazione che è stata fatta dal Comune insieme alla Prefettura. Sono confidente che sarà sicuramente una serata molto tranquilla, una grande festa dello sport per una partita che oggi è la partita più importante del campionato, con la prima contro la seconda”. In un’intervista al Corriere della Sera, Manfredi aveva ammesso: “Juventus-Napoli e Napoli-Juventus non le guardo mai, neanche in televisione? E comunque, sono felicissimo di essere diventato sindaco col Napoli primo in classifica. È uno dei tanti segnali di una città che vuole tornare a primeggiare”.