Amichevoli Verona precampionato 2023/2024: calendario, programma, orari e come seguirle in tv

Il calendario delle amichevoli estive 2023 dell’Hellas Verona: ecco il programma in costante aggiornamento con gli orari di tutte le partite. La compagine scaligere, dopo aver acciuffato la salvezza nello spareggio contro lo Spezia, è pronta ad iniziare una nuova stagione nel campionato di Serie A. Per arrivare preparati alla prima gara ufficiale in Coppa Italia sono previste diverse amichevoli che la squadra disputerà nell’arco del periodo estivo. Di seguito la programmazione delle amichevoli dell’Hellas Verona.

IN AGGIORNAMENTO

L’Hellas Verona deve ancora comunicare le amichevoli che disputerà in estate.