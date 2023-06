Amichevoli Genoa precampionato 2023/2024: calendario, programma, orari e come seguirle in tv

Il Genoa neopromosso punta a restare in Serie A. Sotto la guida di Alberto Gilardino, la squadra rossoblù è pronta a vivere un precampionato di livello, nella splendida cornice di Moena, in Val di Fassa. Il ritiro in Trentino durerà dal 10 al 23 luglio dove giocherà 3 gare. La prima sfida il 15 luglio alle 17.30 contro i dilettanti locali del Fassa Calcio, poi il 18 alle 17 contro gli austriaci del WSG Tirol e il 22 sempre alle 17 contro il Venezia. Tutte e tre le sfide si disputeranno al campo sportivo Benatti di Moena. Poi altre amichevoli in un ricco precampionato. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle ultime novità legate alle partite del Genoa neopromosso.

Il calendario

Sabato 15 luglio

Ore 17:00, Genoa-Fassa Calcio

Martedì 18 luglio

Ore 17:00, Genoa-WSG Tirol

Sabato 22 luglio

Ore 17:00, Genoa-Venezia

IN AGGIORNAMENTO