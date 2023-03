Montemurro: “Non ho ancora rivisto il fallo di mano di Sembrant, ma non posso commentare la decisione dell’arbitro”

L’allenatore della Juventus femminile, Joe Montemurro, ha parlato della sfida vinta con l’Inter ai microfoni di La7: “Non abbiamo avuto una grande continuità nel gioco ma abbiamo gestito benissimo il possesso di palla. Siamo una Juve meno spettacolare ma più cinica. Dobbiamo essere più propositivi”

Montemurro si è poi soffermato sul dubbio fallo di mano di Sembrant durante il gol della sua squadra: “Il fallo di mano di Sembrant? Non ho ancora rivisto il goal, mi sembra sia stato in mischia e purtroppo non posso commentare la decisione dell’arbitro di convalidarlo”

Il tecnico bianconero ha fatto un punto sulla situazione di classifica: “Siamo sempre a 5 punti dalla Roma. Stanno facendo un ottimo lavoro nonostante la pressione. In queste fasi finali le partite sono tutte importanti e non è semplice giocare più volte contro la stessa squadra, ma speriamo sia almeno un bello spettacolo per il calcio femminile italiano”.