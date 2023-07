Amichevole estiva 2023: l’Atalanta espugna il Vitality Stadium, battuto 3-1 il Bournemouth

Nell’amichevole estiva del precampionato 2023, l’Atalanta batte 3-1 il Bournemouth. Dopo il ritiro in Val Seriana, i bergamaschi sono tornati in campo per un’altra sfida di questa fase di preparazione in vista della nuova stagione e hanno espugnato il Vitality Stadium. A segno Maehle, Koopmeiners e Latte Lath, che regalano alla Dea una vittoria tutt’altro che scontata.

IL TABELLINO

CRONACA – Ottimo avvio dell’Atalanta, che già al 6′ sblocca la gara con Maehle, a segno da distanza ravvicinata. Le Cherries provano a reagire, prima con Brooks e poi con Solanke, ma Musso non corre grossi pericoli. Al 36′ è ancora la Dea a trovare la via del gol, grazie a un tocco fine di Koopmeiners, che riceve da Lookman e batte Neto. Neppure il tempo di esultare che il Bournemouth accorcia immediatamente le distanze con Senesi, servito da Brooks. Il primo tempo termina dunque 2-1 in favore dell’Atalanta. Nella ripresa entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche e sperimentano i nuovi acquisti: da un lato il portiere Radu, dall’altro Kolasinac e Bakker. Tutte e due le squadre provano inoltre a rendersi pericolose in fase offensiva, rispettivamente con Koopmeiners e Smith, ma il punteggio non cambia. A 5′ dalla fine, ecco che l’Atalanta trova il tris grazie al neo entrato Latte Lath, bravo a trovare il varco giusto sugli sviluppi di un calcio di punizione. Vince l’Atalanta 3-1.