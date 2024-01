Allegri perde Chiesa: trauma distorsivo al ginocchio, salta Salernitana-Juventus. Ecco i convocati

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa non è stato convocato per la partita di campionato di domani a Salerno con la Salernitana “per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro rimediato in allenamento. Il ginocchio si è gonfiato, ma gli esami effettuati hanno escluso altri problemi”. Lo comunica in una nota il club bianconero. Massimiliano Allegri dovrà dunque fare a meno anche di Andrea Cambiaso per l’influenza, due assenze importanti nella delicata partita di domani dove i bianconeri non possono fallire per rimanere attaccati all’Inter, vittoriosa quest’oggi con il Verona all’ultimo respiro.

I CONVOCATI

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

6 Danilo

9 Vlahovic

11 Kostic

14 Milik

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

36 Perin

41 Nicolussi Caviglia