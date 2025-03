La Juventus sta vivendo un momento molto delicato: occhio anche alla pista Allegri che sembra aver ripreso quota, i dettagli.

La Juventus, dopo l’eliminazione in Champions League e in Coppa Italia, ora rischia seriamente di perdere anche un posto tra le prime quattro del campionato. Qualificarsi in zona Champions è fondamentale per il club, oltre ad essere un obiettivo minimo per la società. Attorno alla figura di Thiago Motta sta però crescendo sempre più un’aria di pessimismo e nel mirino è finito anche il profilo di Cristiano Giuntoli. Ecco allora cosa filtra sul nome di Massimiliano Allegri.

La contestazione dei tifosi è tornata a farsi sentire in maniera anche piuttosto aspra contro l’Atalanta. Non succedeva da ben 58 anni che la Juventus perdesse in maniera così pesante (0-4) in casa propria, situazione questa che non ha fatto altro se non aumentare il malcontento. Molti tifosi bianconeri hanno lasciato gli spalti già in occasione del terzo gol della Dea, mentre quelli rimasti hanno fatto cadere una pioggia di fischi sulla squadra all’Allianz Stadium. Ogni giorno che passa Thiago Motta sembra avere sempre di più le ore contate in casa Juve.

In tutto questo è poi, fin da subito dopo Juventus-Atalanta, tornato a farsi sentire con insistenza il nome di Massimiliano Allegri. È anche circolato un video che ha fatto il giro del web e che ha rispecchiato quanto sta effettivamente accadendo in casa bianconera.

Juventus, il video in cui Allegri è protagonista: ecco cosa sta succedendo

In un video che è fin da subito circolato su ‘X‘, si può osservare una gran parte di tifosi bianconeri che, all’uscita dall’Allianz Stadium, intonano dei cori pro Massimiliano Allegri. I sostenitori che sperano possa tornare il livornese sulla panchina della Juventus sono in effetti sempre di più. A maggior ragione adesso che la posizione di Thiago Motta sembra essere sempre più in bilico.

Secondo ‘SportMediaset’, inoltre, la Juventus non starebbe in queste ore neanche scartando del tutto questa possibilità. Anche perché, secondo la società, effettivamente Allegri sarebbe in grado di sfruttare i giocatori su cui il club ha investito (in primis Koopmeiners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz e non solo) ma riuscirebbe anche a poter individuare i profili migliori per quei ‘buchi’ che al momento sembrerebbero far ‘perdere acqua’. Occhi puntati quindi su tutte le piste, la Juventus è definitivamente finita nell’occhio del ciclone.