Atp Umago 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 27 luglio con Cecchinato-Sonego

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 27 luglio al torneo Atp di Umago 2023. Al 250 sulla terra rossa croata, nella splendida atmosfera della Laguna, sul campo dedicato a Goran Ivanisevic non prima delle ore 21 è tempo di derby tra Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, quest’ultimo testa di serie numero due e all’esordio in questo tabellone, mentre il palermitano sarà in campo per la terza giornata di fila. Di seguito ecco la programmazione completa.

GORAN IVANISEVIC STADION

ore 16.30 (1) Lehecka vs Thiem

non prima delle ore 18 (6) Wawrinka vs Coria

non prima delle ore 21 Cecchinato vs (2) Sonego

GRANDSTAND

ore 16.30 Daniel vs (4) Carballes Baena

non prima delle ore 18.30 Munar vs Maroszan