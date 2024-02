Alfredo Antoniozzi (Fratelli d’Italia): “A San Siro cori odiosi contro Napoli. Esibizione vergognosa”

“Anche ieri purtroppo durante Milan-Napoli si sono levati cori odiosi contro Napoli. Qualcuno pensa che siano sfottò ma sono esibizioni vergognose. Il calcio dovrebbe unire gli italiani e dovrebbe essere privo di qualsiasi riferimento di discriminazione o odio razziale. l’Italia e la Spagna da anni hanno questo primato triste. In Inghilterra, dove esiste il calcio più bello, queste cose non vengono concepite. La grandezza di Napoli e della sua cultura non teme i cretini ma il presidente Gravina dovrebbe proporre soluzioni più drastiche”. Lo ha detto il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che aggiunge: “Soprattutto dovrebbe essere vietato di introdurre striscioni offensivi. Personalmente sospenderei le partite durante questi cori – aggiunge, in riferimento anche ad alcuni striscioni esposti nella curva sud rossonera – e farei di tutto per individuare i responsabili che dovrebbero stare fuori dagli stadi”.