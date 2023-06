L’Al Nassr non si arrende per Marcelo Brozovic. Il centrocampista, in uscita dall’Inter, non è convinto dell’Arabia Saudita come prossima destinazione della sua carriera, ma i dirigenti del club sono pronti a volare a Zagabria per incontrare di persona il giocatore. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il croato per ora ha detto no al triennale da 20 milioni proposto dall’Al Nassr, che ne garantisce 23 ai nerazzurri.