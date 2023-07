Al Hilal: gol per Milinkovic all’esordio nell’amichevole con l’Al Kuwait

A Sergej Milinkovic Savic sono bastati solo 70 secondi per lasciare il segno nel suo esordio con la maglia dell’Al Hilal. Nell’amichevole di oggi allo Stadio Internazionale Re Fahd contro l’Al Kuwait, l’ex centrocampista della Lazio ha trovato il primo gol in Arabia Saudita. La partita è poi finita 4-2 per Milinkovic e compagni. In gol anche l’altro nuovo acquisto Ruben Neves, che ha realizzato su rigore la quarta rete dei suoi. In campo nell’Al Hilal anche l’ex del Napoli Kalidou Koulibaly.