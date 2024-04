Adrien Rabiot: “Anche se non sarò più qui l’anno prossimo, mio obiettivo è Juventus in Champions”

“Anche se non sarò più qui l’anno prossimo, il mio obiettivo è che la Juve torni in Champions League”. Queste le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, nel corso di un’intervista a Sky Sport dopo il derby della Mole pareggiato contro il Torino: “Sono rimasto alla Juventus per raggiungere la Champions, non ho ancora parlato con la società del mio futuro perché adesso siamo tutti concentrati sul campo per l’obiettivo da raggiungere. Sono rimasto perché volevo rimanere per la Champions, me lo ha anche chiesto la società. Se raggiungeremo l’obiettivo, vedremo. Sarebbe sicuramente meglio dal mio punto di vista, ma ancora bisogna parlarne”. ha concluso il mediano francese, in scadenza a giugno e probabile partente.