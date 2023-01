Adriano Galliani scherza: “Plusvalenze? Problema del calcio sono le minusvalenze”

“Nessuno ha parlato di plusvalenze, il problema del calcio sono le minusvalenze”. Con una battuta l’ad del Monza Adriano Galliani commenta il caso plusvalenze della Juventus. Il dirigente è stato intercettato dai cronisti all’uscita della sede della Lega Serie A: “Oggi è stata una bella assemblea, finalmente una giornata di lavoro seria”, ha aggiunto a proposito della riunione odierna in Lega. Ora il calendario offre proprio la sfida alla Juventus in campionato e Galliani ha tagliato corto: “Sorpasso? Non scherziamo…”.